ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Гость "Главного эфира" - футболист Александр Глеб

Лучший белорусский футболист XXI века доказал -его талант и возможности еще не исчерпаны: блестящий год БАТЭ, что касается его спортивной части, сильно обнадеживающий год для главной команды страны. В гостях у "Главного эфира" легенда белорусского футбола - Александр Глеб (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все