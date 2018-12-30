Гость "Главного эфира" - футболист Александр Глеб

Лучший белорусский футболист XXI века доказал -его талант и возможности еще не исчерпаны: блестящий год БАТЭ, что касается его спортивной части, сильно обнадеживающий год для главной команды страны. В гостях у "Главного эфира" легенда белорусского футбола - Александр Глеб (видео).