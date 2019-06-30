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Гость выездной студии - бронзовый призер II Европейских игр в греко-римской борьбе Сослан Дауров

Сослан Дауров накануне выиграл бронзу в турнире греко-римлян в весе до 67 килограммов. Сегодня он в нашей студии вместе со своим личным тренером Вячеславом Александровичем Максимовичем (видео).


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