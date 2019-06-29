Гость выездной студии - обладатель золотой медали II Европейских игр боксер Дмитрий Асанов

Cразу по окончании боя триумфатор Дмитрий Асанов у нас в студии в компании с главным тренером национальной сборной Валерием Корниловым и отцом Сергеем Асановым - судьей международной категории. Именно он в свое время привел Дмитрия в этот вид спорта (видео).