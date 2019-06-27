Гости студии - серебряный медалист Али Шабанов и его тренер Жуматай Шубаев

Борьба во Дворце спорта продолжится до самого последнего дня Европейских игр. Верим, что медали еще будут. А буквально накануне наша национальная команда завоевала серебро. В вольной борьбе вторую строчку в категории до 86-ти килограммов взял наш Али Шабанов. И сегодня медалист вместе со своим тренером Жуматаем Шубаевым у нас в гостях (видео).