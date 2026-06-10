Государственному тренеру по биатлону Юрию Альберсу - 75

75-летний юбилей отметил легендарный белорусский тренер по биатлону Юрий Альберс. Этот человек приложил руку к созданию спорткомплекса в Раубичах и видел становление всех белорусских звезд в этом виде спорта.

Только он знает о белорусском биатлоне и Раубичах все. Будучи очень молодым человеком, помогал в строительстве комплекса в преддверии чемпионата мира 1974 года.

С обретением суверенитета Юрий Альберс с небольшой паузой был рядом с белорусским биатлоном в любые времена. Видел первую белорусскую медаль в начале 90-х на Кубке мира (ее автор Олег Рыженков). Заслуженный тренер всегда сердцем был связан именно с этим местом, а вырос совсем рядом - в Логойске.

На то время, когда Раубичи готовились и проводили первый в истории Советского Союза чемпионат мира по биатлону, принято смотреть, как на историческое повествование, которое граничит даже с фантастикой. Было более 100 тыс. зрителей - рекорд не побит и сегодня.

Юрий Альберс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4dc5ef9-f2a6-4bab-9d62-7651a53dd682/conversions/b0a69e75-6585-45ec-9135-ccf846888db9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4dc5ef9-f2a6-4bab-9d62-7651a53dd682/conversions/b0a69e75-6585-45ec-9135-ccf846888db9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4dc5ef9-f2a6-4bab-9d62-7651a53dd682/conversions/b0a69e75-6585-45ec-9135-ccf846888db9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4dc5ef9-f2a6-4bab-9d62-7651a53dd682/conversions/b0a69e75-6585-45ec-9135-ccf846888db9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Альберс, заслуженный тренер Беларуси по биатлону:

"Это не сказка о том, что здесь порядка 100 тыс. зрителей было. Тогда все склоны, трамплины - это все занимали сплошные зрители".

"Когда меня принимали в комсомол в 7-м классе, спросили, кем я хочу быть. Я и ответил, что хочу быть тренером", - отметил Юрий Альберс.

Юрий Альберс - заслуженный тренер Республики Беларусь по биатлону, мастер спорта СССР, судья международной категории по биатлону. В советское время был тренером команды Вооруженных сил по биатлону, а с 1990-го по 2016-й, лишь с небольшим перерывом, - старший тренер национальной команды Республики Беларусь. Т. е. Юрий Альберс подвел к медальным победам на олимпиадах Алексея Айдарова в Нагано и Сергея Новикова в Ванкувере, а также вел к сочинскому успеху женскую команду и Дарью Домрачеву.