Готова ли Беларусь к Играм СНГ: полномочные представители стран СНГ посетили спортивные объекты столицы

"Нужно отметить, что Республика Беларусь готова, инфраструктура готова. Я думаю, что и спортсмены готовятся, атмосфера хорошая. Выражу наше общее мнение, что на данный момент мы считаем, что Республика Беларусь готова к предстоящим Играм. Думаю, они пройдут на самом высоком уровне".