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Готова ли Беларусь к Играм СНГ: полномочные представители стран СНГ посетили спортивные объекты столицы
Беларусь находится в высшей степени готовности ко II Играм СНГ. К настоящему моменту тестовые соревнования прошли почти на всех задействованных спортивных объектах. Свое участие подтвердили 18 стран.
Оценить работу спортивных площадок сегодня смогли представители стран СНГ, посетив Национальный олимпийский стадион "Динамо", где идет подготовка спортсменов по легкой атлетике. Ознакомились постпреды и с работой координационного центра.
Факт
"Нужно отметить, что Республика Беларусь готова, инфраструктура готова. Я думаю, что и спортсмены готовятся, атмосфера хорошая. Выражу наше общее мнение, что на данный момент мы считаем, что Республика Беларусь готова к предстоящим Играм. Думаю, они пройдут на самом высоком уровне".
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