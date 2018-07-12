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Готовность Минска к Евроиграм оценили главы делегаций 49 стран-участниц
Готовность столицы к масштабному форуму оценили сегодня главы делегаций 49 стран - участниц II Европейских игр. Во время семинара, который проходил в Минске, гости посетили 12 спортивных арен, деревню спортсменов и отели, обсудили программу соревнований, таможенные вопросы, организацию транспорта. Результатами семинара гости остались довольны.
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