Готовность Минска к Евроиграм оценили главы делегаций 49 стран-участниц

Готовность столицы к масштабному форуму оценили сегодня главы делегаций 49 стран - участниц II Европейских игр. Во время семинара, который проходил в Минске, гости посетили 12 спортивных арен, деревню спортсменов и отели, обсудили программу соревнований, таможенные вопросы, организацию транспорта. Результатами семинара гости остались довольны.