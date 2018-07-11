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Готовность нашей страны ко ІІ Европейским играм смогли оценить делегации стран-участниц
Гости остались довольны - почти все объекты готовы. Строительные работы ведутся на территории комплекса "Олимпийский". 2 августа здесь начнутся тестовые соревнования по пляжному футболу.
"Мы довольны прогрессом. До Игр осталось меньше 12 месяцев. Сейчас мы с представителями всех национальных олимпийских комитетов можем лично посмотреть, на какой стадии находятся объекты, и мы крайне рады результатам. Для Европейских олимпийских комитетов важно видеть, что деньги не тратятся впустую. У белорусов останется хорошее наследие".
Напомним, ІІ Европейские игры стартуют в июне следующего года в Минске. Всего разыграют 201 комплект наград. В 10 видах определятся еще и обладатели олимпийских лицензий.
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