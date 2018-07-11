Готовность нашей страны ко ІІ Европейским играм смогли оценить делегации стран-участниц

Гости остались довольны - почти все объекты готовы. Строительные работы ведутся на территории комплекса "Олимпийский". 2 августа здесь начнутся тестовые соревнования по пляжному футболу.

"Мы довольны прогрессом. До Игр осталось меньше 12 месяцев. Сейчас мы с представителями всех национальных олимпийских комитетов можем лично посмотреть, на какой стадии находятся объекты, и мы крайне рады результатам. Для Европейских олимпийских комитетов важно видеть, что деньги не тратятся впустую. У белорусов останется хорошее наследие".