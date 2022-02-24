Греческий теннисист Стефан Циципас одержал самую быструю победу в карьере

47 минут! Ровно столько понадобилось греческому теннисисту Стефаному Циципасу, чтобы обыграть Джей-Джей Вульфа во втором круге турнира в Акапулько - 6:1, 6:0. За весь матч грек проиграл всего 16 очков. Таким образом, Циципас одержал свою самую разгромную и быструю победу в своей карьере. Ранее его личным рекордом были 54 минуты.

