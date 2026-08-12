Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию

Григорий Пекарский - бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию, который проходит во Франции. Белорус стал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем, уступив победителю всего 0,16 секунды.

Пекарский не только завоевал награду, но и установил новый рекорд Беларуси - 22,68 секунды. Прежний рекорд также принадлежал ему.

"Пока нет слов. Я и сам еще в это даже не верю. Делал все то же самое, что и в полуфинале. Я очень доволен", - отметил бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию Григорий Пекарский.

Завоеванная в Париже бронзовая медаль стала первой в карьере белорусского пловца на чемпионатах Европы.

На этом выступления Пекарского на турнире не заканчиваются. Далее он выйдет на старт дистанции 100 метров баттерфляем.