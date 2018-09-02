Гродненский "Неман" и минская "Юность" сегодня проведут матчи второго тура хоккейной Лиги чемпионов

Столичная команда в первой встрече квартета B уступила немецкому "Ред Булл Мюнхену" и попытается набрать первые очки в турнире. На выезде "медведи" встретятся со шведским клубом "Мальме". Матч начнется в 16 часов. В Гродно "Неман" будет бороться за вторую победу в розыгрыше в группе D. Оппонент - швейцарский "Цуг". Старт этого противостояния - в 17:00. Оба матча в режиме переклички покажет "Беларусь 5". Начало трансляции - 16:00.