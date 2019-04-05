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"Неман" побеждает во втором поединке финала Кубка Президента по хоккею

После проигрыша в среду в овертайме "Юности" 3:4 накануне дружина Сергея Пушкова в дополнительное время оказалось сильней минчан - 2:1. Решающий бросок в активе Александра Малявко. Третий поединок титульного противостояния пройдет в Гродно в воскресенье. Счет в серии равный 1:1.

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