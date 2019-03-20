Гродненский "Неман" сегодня сыграет с "Шахтером". Прямая трансляция в 18:50

Действующий чемпион Беларуси по хоккею - гродненский "Неман" - сегодня попробует сделать первый шаг к финалу нынешнего розыгрыша. Соперник "Шахтер". Прямая трансляция встречи в 18:50 на "Беларусь 5". Накануне же "Юность" в первой игре полуфинальной серии победила "Динамо-Молодечно" 4:1.