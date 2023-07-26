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Гродненский "Неман" сыграет против мальтийского "Бальцана" в футбольной Лиге конференций

Гродненский "Неман" продолжит борьбу в футбольной Лиге конференций. В Венгрии команда сыграет против мальтийского "Бальцана".

Борисовский БАТЭ во втором круге Лиги чемпионов встретится с "Арисом". Примечательно, что кипрский клуб возглавляет белорусский специалист Александр Шпилевский.

В прямом эфире встречу "Немана" и "Бальцана" покажет телеканал "Беларусь 5". Трансляция начнется в 21:00.

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