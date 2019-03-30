Гродненский "Неман" в Солигорске проведет матч против местного "Шахтера"

Определится ли второй финалист чемпионата по хоккею уже сегодня? Действующий чемпион - гродненский "Неман" - в шаге от выхода в решающую серию, клуб Сергея Пушкова в Солигорске проведет шестой матч 1/2 против местного "Шахтера". Получится ли у "горняков" спасти серию, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 12:50. Напомним, первым финалистом ранее стала "Юность".