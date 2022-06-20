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Спортсменки "Ритма" стали чемпионками Беларуси по хоккею на траве

Дубль Надежды Силицкой принес победу гродненскому "Ритму" в четвертом поединке финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве. В Смолевичах коллектив Нины Дашко 2:1 обыграл местную "Викторию" и завоевал золотые медали первенства.

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