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Громкой победой наши спортсмены завершили объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Громкой победой и потрясающим успехом наши спортсмены завершили объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. 9 медалей, в том числе 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Львиная доля наград - 7 - на счету наших легкоатлетов. В заключительный день континентального форума настоящий подвиг совершила Ольга Мазуренок. На пути к званию чемпионки Европы нашу марафонку не остановило даже сильнейшее кровотечение. После золотого финиша соцсети буквально взорвались от сообщений и слов восхищения силой духа и волей к победе нашей Ольги. Елена Горельчик о героях, подвигах и итогах легкоатлетического чемпионата.
Вот эти кадры с марафонской дистанции равнодушными не оставили никого. Буквально полчаса спустя после начала забега у белорусской спортсменки Ольги Мазуренок открылось сильнейшее носовое кровотечение. После легкоатлетка признается, проблемы начались еще утром. Но мысли сойти с дистанции у спортсменки не возникли ни на секунду.
Она справилась с кровотечением, всю дистанцию была в лидерах, за считанные метры до финиша из-за невнимательности организаторов едва не перепутала дорогу, но все равно выиграла.
"Гордость страны!", "Героиня!", "Подвиг!" - эти слова встречались чаще всего, когда простые болельщики (не только из Беларуси) оставляли поздравления и слова восхищения нашей спортсменкой.
Вместе с девчонками по команде - Мариной Доманцевич, Анастасией Ивановой и Ниной Савиной - Ольга выиграла и марафонский кубок.
2 метра 33 сантиметра - повторение личного рекорда, а ведь во время финала Максим Недосеков пошел на риск. Дважды не взяв высоту 2.28, свою последнюю попытку перенес на 3 сантиметра выше. Самый молодой из финалистов не дрогнул и остался в борьбе за медали, выиграв в итоге серебро, которое в этом случае уж точно с золотым отливом.
Ирина Жук - супруга еще одного призера чемпионата Европы десятиборца Виталия Жука, он, к слову, взял бронзу. И это первая медаль, завоеванная атлетом на международных стартах. Вдобавок бронзовыми призерами континентального турнира в составе нашей команды стали Алена Дубицкая и Дмитрий Дюбин. Эти атлеты уже вернулись домой.
И уж точно долго не могла прийти в себя после финиша в барьерном беге наша Эльвира Герман. А ведь это был дебютный взрослый чемпионат Европы для спортсменки.
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