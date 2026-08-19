Гроссмейстер Денис Лазавик завоевал серебро на Кубке мира по киберспортивным шахматам

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик завоевал серебряную медаль на Кубке мира по киберспортивным шахматам в Париже.

На пути к финалу он обыграл спортсменов из Узбекистана и США. В финале 19-летний юноша уступил титулованному норвежцу Магнусу Карлсену.

Денис Лазавик - многократный победитель популярных онлайн-турниров и самый молодой гроссмейстер Беларуси. Звание получил в 16 лет.

"Мой самый запоминающийся матч был сейчас на турнире с Накамурой, наверное, последняя партия, когда я его выиграл. Шахматист очень сильный, я его не то чтобы часто обыгрываю. Очень хорошо играл, в хорошем стиле. Удалось выиграть, как раз добрался на матч с Магнусом, - рассказал Денис Лазавик, белорусский шахматист, гроссмейстер. - Накамуру и Карлсен абсолютно по-разному играют. Карлсон просто игрок гораздо сильнее. Условно какие-то мои приемчики, которые работают, которые я, как правило, использую, против него не работают. Т. е. ты либо должен перестраиваться, что непросто сделать за какое-то короткое время, либо выиграть у него очень сложно будет".

Турнир по быстрым шахматам в онлайн-формате стал частью киберспортивного чемпионата по различным играм. Как пишет сайт chess.com, Магнус заработает 250 тыс. долларов призовых, Денис Лазавик - 190 тыс.