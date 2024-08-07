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Групповой этап Кубка Салея продолжится 7 августа тремя матчами

Хоккейные баталии сегодня пройдут сразу на трех площадках Беларуси - групповой этап Кубка Салея продолжается.

Игровой день стартует в Жлобине, где местный "Металлург" в 17:55 примет новополоцкий "Химик". Позднее, в 19:00, на льду в Орше "Локомотив" сыграет противсмоленского "Славутича". А в 20:10 "Гомель" сразится с "Витебском".

Прямую трансляцию встреч в Жлобине и Гомеле смотрите на телеканале "Беларусь 5".

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