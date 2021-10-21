Групповой раунд футбольной Лиги Европы на "Беларусь 5" - не пропустите!

Поклонников игры номер один сегодня ждет групповой раунд Лиги Европы. В четырнадцати городах пройдут матчи. В центральном "Бетис" примет "Байер". Эту игру в прямом эфире и покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 19:45. А сразу после поединка испанцев против немцев вниманию болельщиков онлайн игрового дня. Не пропустите!