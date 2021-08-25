3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
И. Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр
Факт
Золото Токио и рекорд соревнований у нашего Игоря Бокого- 12-кратного победителя Паралимпийских игр. Лидерсборной прекрасно выступил в своей коронной дисциплине - стометровке баттерфляем.
53,80 секунды - время победителя!
На этой дистанции ему нет равных уже на третьей Паралимпиаде кряду.Эта медаль - закономерный итог планомерной и упорной подготовки.
До приезда в Токио Игорь Бокий брал 6 наград высшей пробы, а также бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где стал самым титулованным паралимпийцем, а в Лондоне в 2012-м взял 5 золотых медалей и 1 серебро. В столице Японии Бокий выступит еще в 5 видах программы. Верим, что сегодняшний успех - лишь почин для Игоря перед новыми достижениями.
Уже завтра Бокий выйдет на старт на стометровке на спине. На данный момент - после первого дня соревнований благодаря золоту Игоря Бокия - Беларусь занимает девятое место в общекомандном зачете.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов