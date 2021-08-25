И. Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Золото Токио и рекорд соревнований у нашего Игоря Бокого- 12-кратного победителя Паралимпийских игр. Лидерсборной прекрасно выступил в своей коронной дисциплине - стометровке баттерфляем. 53,80 секунды - время победителя! На этой дистанции ему нет равных уже на третьей Паралимпиаде кряду.Эта медаль - закономерный итог планомерной и упорной подготовки.

До приезда в Токио Игорь Бокий брал 6 наград высшей пробы, а также бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где стал самым титулованным паралимпийцем, а в Лондоне в 2012-м взял 5 золотых медалей и 1 серебро. В столице Японии Бокий выступит еще в 5 видах программы. Верим, что сегодняшний успех - лишь почин для Игоря перед новыми достижениями.