И. Бокий стал пятым на стометровке брассом на Паралимпийских играх в Токио

На Паралимпийских играх в Токио белорусы сегодня не смогли подняться на пьедестал. Триумфатор Паралимпиады Игорь Бокий - пятикратный чемпион Игр в столице Японии в своем шестом виде программы на стометровке брассом стал пятым. Аналогичную дисциплину, но в другом классе, четвертым завершил Владимир Изотов, также в шаге от пьедестала Евгений Щелканов - 200 метров брассом. На его счету уже есть серебро нынешней Паралимпиады.