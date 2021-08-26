И. Бокий завоевал второе золото на Паралимпиаде в Токио и установил мировой рекорд

Наш пловец Игорь Бокий улучшил свой же мировой рекорд и взял второе золото на Паралимпийских играх! Второй день подряд белорусский спортсмен поднимается на высшую ступень пьедестала.

Сегодня Игорь Бокий вышел на старт стометровки на спине. На этой дистанции белорус был явным фаворитом. Свои претензии на золото доказал еще в квалификации, которую завершил с лучшим временем среди всех участников. В финале Игорь Бокий сумел не только одержать победу, но и установить новый мировой рекорд - 56,36секунды.

Игорь Бокий -13-кратный чемпион Паралимпийских игр

Белорусские спортсмены продолжат покорять паралимпийский пьедестал в Токио - уверяет шеф миссии нашей сборной Николай Шудейко. На плавание рассчитывали в первую очередь, а дистанции, на которых Игорь Бокий взял высшую награду, его любимые.

Таким образом, Игорь Бокий стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр! В Токио белорус выступит еще на четырех дистанциях: уже завтра 400 метроввольным стилем. После двух соревновательных дней сборная Беларуси занимает 8место в медальномзачете.