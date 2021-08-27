И. Ивашко обыграл 12 ракетку мира и вышел в полуфинал теннисного турнира серии АТР

Илья Ивашко пробился в полуфинал теннисного турнира серии АТП! В матче 1/4 он в двух сетах обыграл первого сеянного - 12 ракетку мира испанца Пабло Карреньо 7:2, 6:3. Уже завтра белорусу - 63-му в мире - предстоит сражаться за выход в финал. В соперниках - 76 строчка рейтинга финн Эмиль Руусувуори. Отметим, что они уже играли в этом году на турнире в Мюнхене, и там Ивашко за 67 минут одержал уверенную победу 6:1, 6:2.