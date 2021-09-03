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И. Ивашко одержал победу во втором круге теннисного турнира US Open

Победитель турнира в Уинстон-Сейлеме Илья Ивашко одержал победу во втором круге US Open. За 2 часа и 18 минут белорус в трех сетах одолел канадского теннисиста Вашека Поспишила, 6:3, 6:4, 7:5. В 1/16 финала Илья встретится с финалистом Уимблдона - 8-й ракеткой мира, итальянцем Маттео Береттини.

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