И. Ивашко одержал победу во втором круге теннисного турнира US Open

Победитель турнира в Уинстон-Сейлеме Илья Ивашко одержал победу во втором круге US Open. За 2 часа и 18 минут белорус в трех сетах одолел канадского теннисиста Вашека Поспишила, 6:3, 6:4, 7:5. В 1/16 финала Илья встретится с финалистом Уимблдона - 8-й ракеткой мира, итальянцем Маттео Береттини.