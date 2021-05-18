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И. Ивашко в первом круге турнира в Женеве победил именитого Ф. Вердаско

Илья Ивашко в первом круге турнира в Женеве побеждает именитого Фернандо Вердаско 7:6, 6:4. Игра длилась 1 час 45 минут. За выход в четвертьфинал белорус поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.


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