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И. Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Нур-Султане

Илья Ивашко пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нур-Султане - призовой фонд почти полмиллиона долларов. Сегодня первая ракетка Беларуси в двух сетах переиграла представителя третьей сотни мирового рейтинга хозяина кортов Тимофея Скатова, 6:2, 6:3. Матч продолжался почти полтора часа. За выход в полуфинал Ивашко поспорит с победителем противостояния Аслан Карацев - Эмиль Руусувори.

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