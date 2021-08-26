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И. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира ATP в американском Винстон-Сайлеме
Илья Ивашко уверенно обыграл 52 ракетку мира немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1 и вышел в четвертьфинал турнира ATP в американском Винстон-Сайлеме с призовым фондом более 700 тысяч долларов. Встреча продолжалась всего 63 минуты. За полуфинал белорус поборется с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио испанцем Пабло Карреньо-Бустой, посеянным на турнире под первым номером. Этот поединок пройдет сегодня. Теннисисты появятся на корте не раньше 10 часов вечера.
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