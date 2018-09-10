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И.Криушенко: Воспитанники, играющие в Высшей лиге, - критерий оценки труда детского тренера

Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко о перспективах развития футбола в нашей стране и переоценке важности работы детского тренера. 

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