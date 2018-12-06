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И. Криушенко: Шансы на выход из отборочной группы к чемпионату Европы 2020 года по футболу есть

Шансы на выход из отборочной группы к чемпионату Европы 2020 года по футболу есть, уверен главный тренер национальной команды Игорь Криушенко. Об этом и не только он заявил сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании. Определяющим моментом станет готовность команды в день игры.

В каком направлении нужно двигаться белорусскому футболу и как изменить нынешнее положение дел? Мнение главного тренера сборной на сайте Белтелерадиокомпании tvr.by.

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