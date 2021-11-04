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И. Шиманович и А. Шкурдай поборются за медали Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде
Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай сегодня в российской Казани поборются за медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Шиманович вышел в решающий заплыв на стометровке брассом с лучшим временем соревнований. Шкурдай на 100 метрах комплексным плаванием пробилась в финал с четвертым результатом. Борьба за награды пройдет в рамках вечерней сессии. "Беларусь 5" покажет заплывы в прямом эфире. Начало трансляции с казанского бассейна в 19:20.
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