И. Шиманович пробился в полуфинал на чемпионате Европы по плаванию

Лидер мужской сборной Беларуси по плаванию Илья Шиманович с третьим временем пробился в полуфинал на чемпионате Европы в Будапеште. Этот результат белорус показал в отборе на "полтиннике" брассом. Никита Цмыг неудачно завершил квалификацию на двухсотметровке на спине, он лишь 38-й. Анастасия Шкурдай только 42-я на дистанции 100 метров вольным стилем, Анастасия Коряковская на 3 строчки ниже. Вечернюю сессию телеканал "Беларусь 5" покажет в записи, начало в 22:35.