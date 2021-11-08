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Илья Шиманович выиграл золото ЧЕ по плаванию на дистанции 50 метров брассом с мировым рекордом

Великолепная победа Ильи Шимановича на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. В заключительный день соревнований наш спортсмен выиграл золото на дистанции 50 метров брассом, установив параллельно новый европейский рекорд и повторив мировой. Результат - 25,25 секунды. Для Шимановича это второе золото и третья по счету медаль соревнований. Ранее, напомним, белорус выиграл 200 метров брассом и взял серебро на дистанции вдвое короче.

По итогам чемпионата Европы у белорусской сборной 4награды: 2 золота и 2 серебра.
В медальном зачете наша команда на 7-й строчке. И уже сегодня триумфаторы континентального старта вернутся на родину.

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