И. Тихон квалифицировался на Олимпийские игры в Токио

Иван Тихон в победил на этапе Кубка Украины по легкой атлетике. Белорусский молотобоец в третьем выходе в сектор отправил снаряд на 77 м 57 см. Эти цифры на 7 см превышают олимпийский норматив в Токио. Таким образом, 44-летний Тихон завоевал право поехать на шестые летние Игры в своей карьере. В пятой попытке Иван прибавил еще, зафиксировав 77 м 72 см. И с этим показателем атлет одержал победу на турнире.

