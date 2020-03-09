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Ибрагимович не спас "Милан" от поражения

Ибрагимович забивает, но "Милан" все равно проигрывает. 28-летний швед отличился в концовке поединка с "Дженоа" 1:2. В Италии сейчас играют без зрителей. В гвоздевом поединке тура "Ювентус" дома одолел "Интер" 2:0 и сохранил первое место. На втором с отставанием на одно очко - "Лацио".

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