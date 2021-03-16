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Ибрагимовича могут вызвать в сборную Швеции

Велика вероятность, чтонестареющий форвард Милана Златан Ибрагимович попадет в состав национальнойсборной Швеции на ближайшие матчи. В последний раз в составе скандинавов онвыступал в 2016 году.

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