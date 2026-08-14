Ига Свентек и выиграла WTA-1000 в Торонто, разгромив Елену Рыбакину

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей престижного турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто с призовым фондом 7,4 млн долларов.

В финале 8-я ракетка мира уверенно переиграла 2-ю ракетку планеты Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:2, 6:3. Матч прошел под полным контролем Свентек, которая не оставила сопернице шансов.

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко на этом турнире провела три матча. В первом круге она обыграла китаянку Чжан Шуай (62-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4, затем всухую разгромила японку Моюку Учижиму (111) - 6:3, 6:3. Однако в 1/8 финала Соболенко уступила россиянке Екатерине Александровой (19) в трехсетовом поединке - 6:7 (4:7), 6:4, 4:6 и завершила выступление.

Напомним, что в 2025 году победительницей турнира в Торонто стала канадка Виктория Мбоко, обыгравшая в финале японку Наоми Осаку. Арина Соболенко в прошлом году в Канаде не выступала, а в 2024-м дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Аманде Анисимовой.