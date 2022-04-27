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Ига Швентек снялась с теннисного турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Швентек не выступит на турнире в Мадриде. Причиной отказа стала травма правого плеча. Напомним, на испанских кортах за победу будут бороться две белоруски - Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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