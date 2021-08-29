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Игорь Бокий - легенда Паралимпийских игр, он завоевал 4 золотых медали
О реальных человеческих достижениях. Этим спортсменом не восхищаться невозможно, а его конкурентам мы можем лишь по-спортивному посочувствовать. Когда в плавательном бассейне Игорь Бокий, то это наверняка победа. Легенда Паралимпийских игр (а эти громкие слова белорус заслужил) продолжает ковать золотые награды для Беларуси на соревнованиях в Токио.
Сегодня и в свой актив, и в копилку сборной страны на Паралимпиаде он внес уже четвертое золото, доведя общий счет медалей высшего достоинства до 15, выиграв заплыв на 50 м вольным стилем. Его сравнивают с пловцом Майклом Фелпсом, однако ИгорьБокий не любит подобных выражений, поскольку сам очень амбициозный и самодостаточный спортсмен. При этом по-белорусски Игорь скромен, даже когда берет очередную спортивную высоту.
Игорь Бокий - неоднократный рекордсмен мира и Паралимпийских игр в различных дисциплинах. И это притомчто уроженцу Бобруйска всего 27 лет. Поздравляем нашего легендарного соотечественника!
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