Игорь Бокий - легенда Паралимпийских игр, он завоевал 4 золотых медали

О реальных человеческих достижениях. Этим спортсменом не восхищаться невозможно, а его конкурентам мы можем лишь по-спортивному посочувствовать. Когда в плавательном бассейне Игорь Бокий, то это наверняка победа. Легенда Паралимпийских игр (а эти громкие слова белорус заслужил) продолжает ковать золотые награды для Беларуси на соревнованиях в Токио.

Сегодня и в свой актив, и в копилку сборной страны на Паралимпиаде он внес уже четвертое золото, доведя общий счет медалей высшего достоинства до 15, выиграв заплыв на 50 м вольным стилем. Его сравнивают с пловцом Майклом Фелпсом, однако ИгорьБокий не любит подобных выражений, поскольку сам очень амбициозный и самодостаточный спортсмен. При этом по-белорусски Игорь скромен, даже когда берет очередную спортивную высоту.