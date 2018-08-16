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Игорь Бокий накануне стал обладателем третьей золотой медали чемпионата Европы по плаванию

Игорь Бокий накануне стал обладателем третьей золотой медали чемпионата Европы по плаванию среди слабовидящих в Дублине.

Белорус лучший на 200 метрах комплексным плаванием. 2 минуты 4,19 секунды - его время. А ранее Бокий занял первое место на 100 метрах баттерфляем и на такой же дистанции брассом.

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