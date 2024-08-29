Победные новости пришли только что с Парижа! Главный фаворит и многократный рекордсмен наш Игорь Бокий открыл счет медалям белорусов на XVII летней Паралимпиаде. Спортсмен завоевал золото на стометровке баттерфляем в классе S13.

Еще в квалификации пловец показал результат с замахом на золото.

54,23 секунды и Бокий с первого места шагнул в финал, где триумфально стал 17-кратным чемпионом Паралимпиады.

Игорю действительно нет равных в стометровке баттерфляем. Спортсмену в этой же дисциплине принадлежат мировой и паралимпийский рекорды.

