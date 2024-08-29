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Игорь Бокий открыл счет медалям белорусов на XVII летней Паралимпиаде
Победные новости пришли только что с Парижа! Главный фаворит и многократный рекордсмен наш Игорь Бокий открыл счет медалям белорусов на XVII летней Паралимпиаде. Спортсмен завоевал золото на стометровке баттерфляем в классе S13.
Еще в квалификации пловец показал результат с замахом на золото.
54,23 секунды и Бокий с первого места шагнул в финал, где триумфально стал 17-кратным чемпионом Паралимпиады.
Игорю действительно нет равных в стометровке баттерфляем. Спортсмену в этой же дисциплине принадлежат мировой и паралимпийский рекорды.
Уже завтра наши Игорь Бокий и Евгений Коваленок выйдут на старт стометровки на спине. Предварительные заплывы уже в 12 часов. Финал запланировал на 20:50. Будем держать кулачки за наших спортсменов.
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