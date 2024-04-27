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Игорь Бокий стал пятикратным чемпионом Европы по параплаванию 2024 года
В португальском Фуншале завершился Открытый чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата, пишет БЕЛТА.
В заключительный день континентального форума очередной триумф праздновал наш Игорь Бокий - на сей раз белорусу не было равных на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе S13. Всего Бокий увезет с острова Мадейра пять золотых наград и одну серебряную, ранее Игорь победил на полтиннике, стометровке и 400-метровке вольным стилем, а также на дистанции 100 м баттерфляем. Отныне белорус является 30-кратным чемпионом Европы, к тому же в его активе 28 золотых наград на мировых форумах и 16 побед на Паралимпийских играх.
Всего в Португалии белорусскую команду представляли 10 атлетов, из которых медали завоевали четверо. Ранее серебряным призером континентального первенства стал Егор Щелканов (100 м на спине, S9), на третью ступень пьедестала поднимались Максим Вашкевич (100 метров на спине, S12) и Владимир Изотов (100 м брассом, SB12). Общий итог нашей сборной составил 9 наград (5-2-2). Участие в соревнованиях приняли более 400 пловцов, вместе с европейскими атлетами на турнире выступили также представители других частей света.
Фото: БЕЛТА
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