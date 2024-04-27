Игорь Бокий стал пятикратным чемпионом Европы по параплаванию 2024 года

В заключительный день континентального форума очередной триумф праздновал наш Игорь Бокий - на сей раз белорусу не было равных на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе S13. Всего Бокий увезет с острова Мадейра пять золотых наград и одну серебряную, ранее Игорь победил на полтиннике, стометровке и 400-метровке вольным стилем, а также на дистанции 100 м баттерфляем. Отныне белорус является 30-кратным чемпионом Европы, к тому же в его активе 28 золотых наград на мировых форумах и 16 побед на Паралимпийских играх.