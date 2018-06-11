Белорусский паралимпиец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию в Берлине. Он обновил достижения на дистанциях в 200 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем, а также дважды в плавании на 50 метрах на спине. Игорь Бокий, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения, - 11-кратный паралимпийский чемпион.