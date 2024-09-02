Игорь Бокий завоевал двадцатую медаль в карьере на Паралимпийских играх

Пловец Игорь Бокий снова переписывает историю. Сегодня бобруйчанин завоевал юбилейную, двадцатую, медаль в карьере на Паралимпийских играх. Белорус в четвертый раз поднялся на высшую ступень пьедестала в Париже. Игорю не было равных на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13. Ранее, напомним, золото Бокий брал на стометровках баттерфляем и на спине, а также на 400 метрах вольным стилем.