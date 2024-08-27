ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера БАТЭ

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера БАТЭ, сообщает официальный сайт "желто-синих". Иван Мигаль - исполняющий обязанности рулевого борисовчан.

Контракт с Криушенко расторгнут по соглашению сторон. При этом отмечается, что специалист останется работать в структуре клуба.

Добавим, Иван Мигаль в сезоне-2024 тренировал БАТЭ-2 в первой лиге. Вместе с ним в штаб основы в роли одного из ассистентов влился Виталий Рогожкин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все