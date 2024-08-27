Игорь Криушенко покинул пост главного тренера БАТЭ

Контракт с Криушенко расторгнут по соглашению сторон. При этом отмечается, что специалист останется работать в структуре клуба.

Добавим, Иван Мигаль в сезоне-2024 тренировал БАТЭ-2 в первой лиге. Вместе с ним в штаб основы в роли одного из ассистентов влился Виталий Рогожкин.