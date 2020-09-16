Игорь Шуневич - новый генеральный директор ХК "Динамо"

Игорь Шуневич - новый генеральный директор хоккейного клуба "Динамо-Минск". В должности руководителя "бело-синих" Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего этот пост ранее. Напомним, Дмитрий Басков выбран главой Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба. Игорь Шуневич же в течение шести лет являлся председателем Наблюдательного совета "Динамо". За это время команда дважды выходила в плей-офф КХЛ, набирая 100 очков и более, а также выиграла Кубок Салея.