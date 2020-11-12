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Игорь Стасевич дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 810 рублей
Полузащитник БАТЭ исборной Беларуси Игорь Стасевич в этом сезоне уже не сыграет. По итогамзаседания контрольно-дисциплинарного комитета Белорусскойфедерации футбола было решено дисквалифицировать капитана борисовчан на 2 матчаи оштрафовать на 810 рублей. Причиной послужило поведение Стасевича после матчас "Шахтером", где он в подтрибунном помещенииполучил красную карточку. Как записано в протоколе, "после окончания матча непристойное поведение, выраженияв адрес соперника, партнера по команде, судей, официальных лиц, зрителей".
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