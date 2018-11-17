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Игра приближена к европейскому уровню - такой комплимент дал "Минчанке" тренер казанского "Динамо"

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