Игрок сборной России перешел в БГК

Сегодня клуб объявил о пополнении в игровом составе главной команды. За мешковцев в новом сезоне будет выступать россиянин Дмитрий Санталов. Предыдущий клуб 24-летнего левого полусреднего – "Чеховские медведи". По сообщению официального сайта БГК, комплектование клуба на новый сезон завершено.



