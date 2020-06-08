ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Игрок сборной России перешел в БГК

Сегодня клуб объявил о пополнении в игровом составе главной команды. За мешковцев в новом сезоне будет выступать россиянин Дмитрий Санталов. Предыдущий клуб 24-летнего левого полусреднего – "Чеховские медведи". По сообщению официального сайта БГК, комплектование клуба на новый сезон завершено.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все