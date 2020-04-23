Игроки ПСЖ набирают форму в домашних условиях

Готовится к возобновлению футбольного сезона и бразильский полузащитник ПСЖ Неймар, который работает прямо у себя дома в компании игрока Палмейраса и своего давнего друга Лукаса Лимы. Многие игроки парижан вернулись пережить карантин в свои родные страны. Тьяго Силва прилетел в Бразилию, и Кавани отправился в свой родной город Сальто в Уругвае.