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Игроки ПСЖ набирают форму в домашних условиях

Готовится к возобновлению футбольного сезона и бразильский полузащитник ПСЖ Неймар, который работает прямо у себя дома в компании игрока Палмейраса и своего давнего друга Лукаса Лимы. Многие игроки парижан вернулись пережить карантин в свои родные страны. Тьяго Силва прилетел в Бразилию, и Кавани отправился в свой родной город Сальто в Уругвае.

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